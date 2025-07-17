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17 июля, 18:00

Политика

МИД РФ выразил протест посольству Японии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МИД РФ выразил протест посольству Японии из-за участия японских военных в учениях ВС США вблизи границ России. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

"Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля – 4 августа", – заявили в МИД.

Там также отметили, что японская сторона намекала на то, что военные учения проводятся из-за "активизации мер России по укреплению своей обороноспособности".

Москва, подчеркнули в МИД, расценивает подобные шаги как недопустимые, поскольку они представляют потенциальную угрозу безопасности РФ и провоцируют Москву на "адекватные контрмеры".

В июле МИД России уже выражал протест посольству Японии в Москве из-за проведения тренировочных стрельб в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко, остров Хоккайдо, без предварительного уведомления для иностранных кораблей и судов.

Кроме того, ведомство призвало Японию предоставить информацию о произошедшем и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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