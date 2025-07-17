17 июля, 03:53Экономика
Товарооборот Японии и РФ сократился на 3,9% в первое полугодие
Фото: 123RF/soleg
Товарооборот между Японией и Россией за первые 6 месяцев 2025 года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.
В указанный период сократились объемы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию на 3,3%, а также российского угля – на 12,3%.
Согласно статистике Минфина, в июне Япония импортировала лишь небольшую партию нефти из РФ. Всего на российские энергоносители приходится примерно 66,8% всего объема поставок из России в Японию.
Кроме того, за первое полугодие также снизились поставки японских легковых автомобилей в РФ на 12,9%, запчастей – на 9,9%.
Ранее МИД России выразил решительный протест посольству Японии в Москве из-за проведения тренировочных стрельб в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко, остров Хоккайдо, без предварительного уведомления для иностранных кораблей и судов.
Кроме того, ведомство призвало Японию предоставить информацию о произошедшем и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.