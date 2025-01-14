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14 января, 21:15

Происшествия

Омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой, ударившей ребенка на видео в Москве

Омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой, ударившей ребенка на видео в Москве

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после публикации в TikTok видео, где 13-летняя девочка пинает в спину 2-летнего малыша. Как выяснилось, две подростка остались присматривать за ребенком, но вместо игр решили повторить интернет-челлендж, в котором людей толкают под музыку.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что девочку уже поставили на профилактический учет. С подростками и их родителями будут работать следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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