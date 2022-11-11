Сеть "Вкусно – и точка" объявила о выходе на рынок Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" выходит на белорусский рынок. Об этом сообщается на сайте компании.

"Рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением Унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка", – говорится в сообщении.

В компании пообещали сохранить рабочие места, разнообразное меню, вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам.

Точная дата начала работы ресторанов "Вкусно – и точка" будет озвучена позже.

Ранее сообщалось, что сеть "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды.

Товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.



Во "Вкусно – и точка" подорожали некоторые блюда

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