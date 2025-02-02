Днем 2 февраля в отдельных районах Москвы прошел снег

В столице зафиксирован локальный снегопад. Интенсивные осадки наблюдали в Переделкине, Трехгорке, Строгино, Крылатском и на Воробьевых горах. По данным метеорологов, снег местами продолжает идти и может привести к образованию снежного покрова высотой до 2 сантиметров.

Температура воздуха сейчас, днем 2 февраля, составляет 1 градус тепла, но к вечеру в Москве похолодает до -1 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.