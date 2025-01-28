Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 12:30

Экономика

Москвичам рассказали, какие продукты запретили привозить из Европы

Москвичам рассказали, какие продукты запретили привозить из Европы

В России планируют установить лимиты цен на авиабилеты

"Деньги 24": как рассчитывается пенсия в 2025 году

Пенсии москвичей увеличат на 9,5% с учетом роста цен

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Социальные выплаты в России проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Столичные пенсионеры получат проиндексированные выплаты в феврале

Эксперт прокомментировал экономические изменения в жизни россиян с нового года

Предприниматель Никита Ефремов лишился магазина в Санкт-Петербурге

В аэропортах у российских туристов, вернувшихся из Европы, стали изымать мясные и молочные продукты. Это ограничение оказалось для большинства путешественников неожиданным. В такой же ситуации и те, кто едет в Россию по суше через пункты пропуска на эстонской и польской границах, в частности с Калининградской областью.

Все дело в том, что Россельхознадзор запретил ввозить из Европы в Россию мясо, колбасу и сыры с 20 января. Причина – вспышка ящура в Германии. Этот вирус крайне опасен как для животных, так и для людей. Инфекция тяжело переносится и долго лечится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика