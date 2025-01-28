Москвичам рассказали, какие продукты запретили привозить из Европы

В аэропортах у российских туристов, вернувшихся из Европы, стали изымать мясные и молочные продукты. Это ограничение оказалось для большинства путешественников неожиданным. В такой же ситуации и те, кто едет в Россию по суше через пункты пропуска на эстонской и польской границах, в частности с Калининградской областью.

Все дело в том, что Россельхознадзор запретил ввозить из Европы в Россию мясо, колбасу и сыры с 20 января. Причина – вспышка ящура в Германии. Этот вирус крайне опасен как для животных, так и для людей. Инфекция тяжело переносится и долго лечится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.