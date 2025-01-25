"Актуальный репортаж": как распознать поддельный парфюм

Столичные торговые центры и маркетплейсы заполонили поддельные духи. Их продают под видом элитной парфюмерии, а стоят они, как оригинальная продукция.

Если в магазинах контрафакт удается отсеять благодаря маркировке, то в интернете это сделать сложнее. Как отличить оригинал от подделки, почему низкая цена может обернуться риском для здоровья, и какие марки чаще всего становятся объектом подделок – в эфире телеканала Москва 24.