Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

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Объем туристско-экскурсионного потребления в прошлом году составил более 1,5 триллиона рублей, а размер поступлений в бюджет Москвы – около 210 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

На основе этих данных он отметил, что ставка на развитие туризма полностью оправдывает себя, а стратегия – соответствует мировым туристическим трендам. Один из них – онлайн-потребление контента, благодаря которому путешественники могут найти и забронировать отель, купить билет в музей или театр.

Для этого был разработан московский онлайн-сервис Russpass, который стал одним из основных инструментов продвижения отечественного туризма. Он помогает не только выбрать разные туристические маршруты, но и позволяет купить авиа- и ж/д билеты.

Кроме того, многие музеи и другие учреждения стали прибегать к использованию технологий виртуальной и дополненной реальности, увеличивая число туристов на 30%.

Другим трендом стало сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездке. Например, специализированные форумы или тренинги могут организовывать в старинных усадьбах.

В этой отрасли, по мнению мэра, Москва имеет конкурентные преимущества и к 2030 году такой вид туризма будет в 2 раза популярнее, а число тех, кто будет им пользоваться, составит 8 миллионов человек в год.

Путешественники также посещают различные города в поисках разных впечатлений, поэтому Москва организовала проект "Лето в Москве", который посетили 38 миллионов туристов в прошлом году, и программу "Территория будущего. Москва 2030" с 12 миллионами посетителей.

Собянин выразил уверенность, что и "Зима в Москве" сможет привлечь внимание множества жителей и гостей столицы.

Мэр рассказал и про новый развивающийся тренд – путешествия через поколения, в рамках которого люди пожилого возраста стали активнее путешествовать с внуками. Для них самыми популярными видами туризма станет отдых на природе, в парках или посещение исторических и культурных достопримечательностей.

Благодаря комплексному благоустройству города, а также созданию новых рекреационных зон Москва становится идеальным выбором для бабушек и их внуков.

Градоначальник подчеркнул, что и в событийной части Москва не отстает. Например, летом 2024 года фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили свыше 700 тысяч человек. Кроме того, в городе появились новые места, которые привлекают туристов, – музеи и аттракционы на ВДНХ, кинопарк "Москино".

"Развитие туризма – это уникальная возможность сделать Москву более комфортной и привлекательной и для самих москвичей, и для гостей столицы. И мы обязательно воспользуемся этой возможностью", – подытожил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза. На новогодних выходных столицу посетили 7 миллионов гостей. Туристы приезжали из ближайших Армении и Белоруссии, а также из Китая, Индонезии, Таиланда и других стран.

