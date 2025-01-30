Эксперт по сырам рассказал, как выбрать горгондзолу

Эксперт по сырам Александр Крупецков рассказал, как выбрать горгондзолу. По его словам, этот вид сыра должен быть мраморным с сине-зелеными прожилками. При этом, если сыр слишком желтый, то с большой вероятностью он залежался.

Также эксперт сообщил, что нужно понюхать горгонзолу. У качественной будет ореховый аромат. Если запах слишком сильный или прогорклый, то продукт лучше не есть.

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