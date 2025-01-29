29 января, 15:22Общество
Ребенок-богатырь появился на свет в подмосковном роддоме
Фото: mz.mosreg.ru
Мальчик весом 5,2 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме подмосковного Ногинска. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.
По данным ведомства, на протяжении всего срока беременности мать ребенка наблюдали специалисты женской консультации и роддома. Для исключения рисков, связанных с внушительными размерами младенца, врачи решили провести роды путем кесарева сечения.
Операция прошла успешно, мальчика назвали Матвей. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Ранее медики клинической больницы № 1 во Владивостоке приняли роды у женщины, которая отрицала свою беременность. Пациентка обратилась в больницу с сильными болями в животе. Роды начались, когда ее привезли на осмотр в кабинет и посадили в кресло. Буквально через пять минут на свет появился мальчик, рассказала заведующая приемным отделением больницы Елена Кузина.
"Безопасный город": в Москве таксист принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома