Ребенок-богатырь появился на свет в подмосковном роддоме

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Мальчик весом 5,2 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме подмосковного Ногинска. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.

По данным ведомства, на протяжении всего срока беременности мать ребенка наблюдали специалисты женской консультации и роддома. Для исключения рисков, связанных с внушительными размерами младенца, врачи решили провести роды путем кесарева сечения.

Операция прошла успешно, мальчика назвали Матвей. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Ранее медики клинической больницы № 1 во Владивостоке приняли роды у женщины, которая отрицала свою беременность. Пациентка обратилась в больницу с сильными болями в животе. Роды начались, когда ее привезли на осмотр в кабинет и посадили в кресло. Буквально через пять минут на свет появился мальчик, рассказала заведующая приемным отделением больницы Елена Кузина.