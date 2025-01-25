Нутрициолог рассказала, как выбрать спелое и сладкое помело

На прилавках Москвы можно найти три популярных сорта помело – с белой, розовой и зеленоватой мякотью. По словам нутрициолога Ольги Пановой, спелый фрукт можно узнать по блестящей и ровной кожице без дефектов, яркому цитрусовому аромату и равномерному цвету. Чтобы выбрать самый сочный плод, стоит сравнить вес нескольких экземпляров и выбрать тот, что тяжелее.

Помело содержит более 400% дневной нормы витамина С, а также помогает укрепить иммунитет и снижает уровень плохого холестерина. Нераспакованный фрукт может храниться в холодильнике до месяца, а его спелость можно определить по легко отделяющейся белой пленке на мякоти.

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