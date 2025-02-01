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01 февраля, 10:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать квашеную капусту

Нутрициолог рассказала, как выбрать квашеную капусту

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Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, как выбрать квашеную капусту. Она сообщила, что не стоит брать квашеную капусту с добавлением уксуса, сахара, консервантов, например, бензоната натрия, усилителя вкуса или ароматизаторов.

Также, по ее словам, цвет правильной квашеной капусты должен быть от светло-желтого до золотисто-желтого. Кусочки капусты должны быть хрустящими, не слипшимися и не размягченными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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