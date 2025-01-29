У 20% москвичей, из числа заболевших ОРВИ, диагностирован грипп

В Москве у каждого пятого из числа заболевших вирусными инфекциями диагностирован грипп. Такая эпидемиологическая ситуация соответствует сезону, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что со времен пандемии коронавируса в городе отработан алгоритм действий при различных сезонных заболеваниях, в том числе COVID-19. Проводится постоянный мониторинг вирусов и определение штаммов с их особенностями.

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