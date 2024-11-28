Врач Крашкина: клиповое мышление притупляет возможность сопереживать

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Клиповое мышление, то есть умение обрабатывать информацию через короткие форматы и яркие образы, приводит к восприятию данных фрагментарно. Это отражается на возможности человека сопереживать другому, сообщают "Известия" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта Ирину Кракшину.

"Люди с клиповым мышлением могут быстро переключаться с одной информации на другую, но их понимание часто остается поверхностным. Нейробиология не предоставляет четких доказательств того, что клиповое мышление является отдельным типом мышления", – поделилась эксперт.

По ее словам, главными характеристиками такого мышления являются сложности с концентрацией на объемных текстах, лучшее понимание информации в визуальном и кратком формате, а также склонность к поверхностному восприятию данных без тщательного анализа и частая смена внимания, усложняющая способность долгого сосредоточения.

Крашкина отметила, что клиповое мышление нельзя оценивать однозначно. Его позитивными аспектами можно назвать быструю реакцию на изменения, способность адаптироваться к новым данным и развитие многозадачности. К его отрицательным аспектам относятся ухудшение концентрации и аналитического мышления, отсутствие критического восприятия, а также рассеянность и ухудшение памяти.

"Клиповое мышление приводит к поверхностному восприятию информации, что затрудняет глубокое понимание эмоций и контекста. <...> Отсутствие времени для осмысления может привести к снижению эмпатии, так как эмоциональные реакции требуют большего уровня вовлеченности и размышлений", – заметила врач.

Она добавила, что постоянное обновление данных приводит к слабой организации знаний, поскольку люди не развивают глубокое понимание. Из-за этого возможности мозга к систематизации и логическому соединению информации слабеют, что в свою очередь отражается на аналитических навыках и затрудняет освоение новых идей.

Для того чтобы избавиться от клипового мышления, психотерапевт рекомендует постепенно усложнять потребляемую информацию, в том числе отдавать предпочтение более длинным текстам и анализам трудных материалов. Также, по ее словам, стоит уменьшить часы, проведенные в интернете, и сократить количество фрагментарной информации, включая соцсети и короткие видео.

"При этом стоит помнить, что полностью избавиться от клипового мышления может быть трудно в условиях современной информации и медиасреды. Однако развитие навыков глубокого восприятия информации и анализа может улучшить качество нашего взаимодействия с информацией и повысить уровень понимания", – заключила врач.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что чрезмерное увлечение смартфоном снижает умственную активность. По ее словам, взрослый человек в норме может пользоваться смартфоном 40 минут без вреда для здоровья.

Она также отметила, что чаще всего причина длительного времяпрепровождения в гаджетах кроется в отсутствии увлечений, любимой работы и сложных отношениях с окружающими.

