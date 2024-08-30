Психолог Наумова: зависимость от смартфона снижает умственную активность

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Чрезмерное увлечение смартфоном снижает умственную активность. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог Наталья Наумова.

Ранее аналитики выяснили, что около 40% россиян проводят в гаджетах более восьми часов в день. Чуть меньше (29% респондентов) затрачивают на это менее 4–7 часов. Еще 2% пользуются устройством 1–3 часа. Менее часа в телефоне проводят лишь 10% опрошенных.

По словам Наумовой, чаще всего причина длительного времяпрепровождения в гаджетах кроется в отсутствии увлечений, любимой работы и сложных отношениях с окружающими.

"Люди проводят много времени в Сети, потому что могут таким образом себя развлечь, почувствовать более комфортно, успешно, повышают свою значимость и интересно проводят время", – пояснила специалист.



Наталья Наумова психолог Если человек регулярно подолгу сидит в телефоне, смотрит однотипные ролики, где не формируется мышление, играет в игру, где очень много похожих действий, у него начинают сбоить когнитивные функции, замедляется умственная активность.

Чтобы побороть зависимость от гаджетов, эксперт посоветовала обратиться к психологу. Разговор с ним поможет понять, какие потребности человек перекрывает смартфоном, и далее восполнить их.

"Проводится терапия, у человека восстанавливаются его взаимоотношения с близкими, выстраиваются личностные связи. Люди находят хобби, увлечение, понимают, чего на самом деле хотят, находят супруга/супругу, если одиноки. Зависимость от гаджета пропадает, и все налаживается", – отметила Наумова.

При этом самостоятельно приучить себя проводить меньше времени в телефоне достаточно сложно.



Наталья Наумова психолог Конечно, можно составить график, четко выделить время на гаджет. Но если у человека есть зависимость, через какое-то время расписание надоедает, и он опять возвращается к старой форме поведения. Особенно при эмоциональных переживаниях, разочарованиях и так далее. Поэтому нужно познавать себя, понимать, какие потребности не удовлетворены, и работать с этим.

В целом Наумова отметила, что взрослый человек в норме может пользоваться смартфоном 40 минут без вреда для здоровья.

"Ну а если люди смотрят фильм, где нужно что-то обдумывать, задействован мыслительный процесс, то они могут потратить и 1,5 часа", – добавила эксперт.

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