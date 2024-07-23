Общественник Ветров предложил создать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отечественное программное обеспечение (ПО) для защиты детей от азартных игр. С копией обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева ознакомился RT.

В последнее время в стране разгорелись обсуждения об излишней доступности и провокационности различных игр-приложений, которые доступны для установки любым владельцем смартфона. Как отметил Ветров, особенно восприимчивы к различным виртуальным азартным играм-приложениям дети.

"Они искренне верят в возможность легкого выигрыша и денежного обогащения. Время от времени возникают настоящие игровые эпидемии: от ловли виртуальных покемонов до "тапания хомяка", – сказал эксперт.

По его словам, подобные приложения также являются банальными ловушками.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки отечественного специализированного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства, позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными "ловушками", покупками и так далее", – говорится обращении.

Ранее глава Коми Владимир Уйба предложил ограничить детям доступ к интернету. По его словам, игровая зависимость, доступ к опасным сайтам и сомнительные знакомства в интернете приводят к трагедиям.

Россиянам также рассказали, как предотвратить формирование зависимости от гаджетов у детей. Детский и семейный психолог Дарья Блинова отметила, что родителям стоит показывать собственный пример, изучать контент, избегать вовлекающих игр и уметь общаться с ним.