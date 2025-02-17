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17 февраля, 11:45

Город

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

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Из-за сильных морозов в столице изменили режим работы системы теплоснабжения. По данным ПАО "МОЭК", теплоноситель в сети подается при температуре 109–111 градусов, что соответствует среднесуточной температуре минус 10 градусов.

В ночь на 17 февраля в Москве столбики термометров опустились до минус 15–16 градусов – это самый низкий показатель с начала года. В течение недели температура останется на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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