В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

Из-за сильных морозов в столице изменили режим работы системы теплоснабжения. По данным ПАО "МОЭК", теплоноситель в сети подается при температуре 109–111 градусов, что соответствует среднесуточной температуре минус 10 градусов.

В ночь на 17 февраля в Москве столбики термометров опустились до минус 15–16 градусов – это самый низкий показатель с начала года. В течение недели температура останется на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.