МЧС: новички перед первым выездом на пожар должны пройти церемонию "посвящения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пожарные стараются тщательно следовать главным приметам и суевериям своей профессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Каждый новичок перед первым выездом на пожар должен обязательно пройти церемонию "посвящения" в профессию. Для этого новоиспеченного пожарного обливают водой с головы до пят. Только после этого он может считать себя полноценным членом коллектива", – рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что перед дежурством пожарным не следует надевать новую или выстиранную накануне форму, поскольку "на смене не будет ни сна, ни покоя". При этом некоторые огнеборцы предпочитают держать какое-то время новую форму в пожарной части, чтобы она "пропиталась" духом.

"Если перед дежурством пожарный почистит обувь, то она не даст ему покоя целые сутки – выездов на пожары будет много. По этой же причине нельзя мыть пожарную машину во время дежурства, как и протирать сигнальные маячки", – поделились в МЧС.

Другая примета пожарных связана с волосами. Перед дежурством огнеборцам нельзя стричься, а после возвращения с выезда не стоит сразу мыть голову, "иначе новый выезд ждет тебя совсем скоро".

Также, согласно одному из суеверий пожарных, предвестником скорого вызова на пожар может стать мяуканье кошки в диспетчерской.

"Кошек в пожарных частях не обижают, в некоторых они живут на постоянной основе: огнеборцы их кормят и любят, но диспетчерскую от кошачьих визитов берегут", – заметили в ведомстве.

Если же пожарному автомобилю, который едет на вызов, перебежит дорогу черная кошка, водитель повернет свою кепку козырьком назад и проедет так до первого ближайшего перекрестка.

"Приметы и суеверия в среде огнеборцев создают что-то общее, что объединяет пожарное братство. Где бы им ни пришлось работать, есть чувство, что ты принадлежишь к людям такой профессии, которой можно гордиться", – заключили в МЧС.

Ранее экстрасенс Анна Нефертари рассказала, что плохая репутация черных кошек, скорее всего, связана c суевериями, существовавшими в средневековой Европе. По ее словам, там этих животных считали "слугами сатаны" и истребляли.

При этом в Древней Руси считалось, что тот, кто возьмет в дом черную кошку, пригласит в него счастье и удачу, добавила Нефертари.