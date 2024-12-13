Психолог Наумова назвала два метода борьбы со страхом из-за пятницы, 13-го

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Дыхательные практики и попытка нарисовать свои переживания помогут перестать бояться пятницы, 13-го. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, многие испытывают страх перед этим днем, поэтому стараются не назначать на пятницу, 13-е, серьезных дел и поездок.

"Кто-то про фильмы ужасов вспоминает, некоторые связывают это с мифологией или привязываются к тому, что было много странных событий в этот день. Другие вообще просто боятся за компанию, потому что так делают другие. Но на самом деле, если захотеть, негатив можно найти по поводу любой даты", – указала Наумова.





Наталья Наумова психолог Вероятность, что именно в этот день что-то произойдет, точно такая же, как и в любой другой. Пятница, 13-е, ничем особо не отличается, кроме того, что про этот день ходит плохая молва.

Специалист посоветовала не придавать этому дню негативного значения и верить в собственные силы.

"Считается, что, если кто-то пытается опираться на суеверия, какие-то даты и сказания, он не может поверить в себя. Здесь важна психологическая работа: нужно разбираться, почему человеку важно быть частью подобного процесса и по каким причинам ему сложно опираться на свои силы", – указала эксперт.

По ее словам, справиться со страхом могут помочь специальные практики.

"Нужно спросить себя и написать на бумаге, какая мысль, связанная с этой датой, пугает, какие при этом ощущения в теле. Например, комок в горле или скованность в животе, тяжесть. Также написать, какими чувствами все это сопровождается. Осознавая это, необходимо спокойно дышать до тех пор, пока эти ощущения в теле не разойдутся. К примеру, если комок в горле был, он, как правило, исчезает или становится помягче", – посоветовала Наумова.





Наталья Наумова психолог Еще можно попробовать нарисовать свои чувства тревоги и страха пятницы, 13-го. Возможно, посмотрев на это, получится их перерисовать так, чтобы это перестало пугать.

Если самостоятельно справиться со страхом не получается, важно не забывать обращаться за квалифицированной помощью, заключила Наумова.

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