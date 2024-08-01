Психолог Игонина: в боязни клоунов во многом виновна массовая культура

Фото: кадр из фильма "Оно"; режиссер – Андрес Мускетти; производство – New Line Cinema

Боязнь клоунов может быть связана с их негативным восприятием, которое сформировалось под влиянием массовой культуры. Причем в основном пугающий образ больше характерен для Запада, чем для России. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Ежегодно 1 августа отмечается Международный день клоуна. Игонина подчеркнула, что в российской и советской культуре эти персонажи всегда были носителями добра, шуток и позитива: выступая на аренах цирка, коверные клоуны давали зрителям возможность смеяться, радоваться и забывать о проблемах. В пример она привела "Солнечного клоуна" Олега Попова, даже внешний вид которого уже веселил, а сценки заряжали хорошим настроением и радостью. "Грустный клоун" Леонид Енгибаров заставлял зрителей не только смеяться, но и думать о важном и добром.

"Также это великий Юрий Никулин. Все клоуны имели свое амплуа, но ни один из них не был пугающим или злым", – подчеркнула она.

В свою очередь, на Западе в конце прошлого века образ сильно изменился – во многом как под влиянием негативных событий в США в 1970-х годах, так и из-за созданного Стивеном Кингом романа "Оно".



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи Книга, а затем и фильм, в которых ключевой и самой ужасной фигурой стал клоун, очень быстро стали популярными. В дальнейшем образ злого, угрожающего безопасности и жизни людей персонажа лишь закреплялся, что и послужило нарастанию мнения в обществе о том, что клоуны ужасны, их надо опасаться

Специалист также объяснила, почему клоуна порой боятся маленькие дети: дело может быть в необычном внешнем виде и его поведении.

"Как правило, у клоунов очень яркий, сильно отличающийся от обычного лица человека грим, цветной парик, характерный костюм с огромными башмаками. Он громко говорит и активно жестикулирует. Все это было придумано, чтобы выделяться на арене цирка, далеко от зрителей. Вблизи же такой образ, как, например, и Дед Мороз, может детей скорее пугать, чем привлекать – особенно, малышей", – пояснила психолог.

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