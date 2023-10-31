"Осмотр хищника": ученые выяснили, почему фильмы ужасов так популярны

Группа психологов и зоологов расшифровала механизм, подталкивающий людей к просмотру фильмов ужасов. Он существует у многих животных и называется "осмотром хищника". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Среди ваших знакомых наверняка найдется человек, который любит фильмы ужасов. Чаще всего в его домашнем компьютере есть целая коллекция зловещих кинокартин, а премьеры различных ужастиков в кинотеатрах он старается не пропускать. Но если спросить этого человека, почему он так любит пугаться в кино, вы вряд ли получите вразумительный ответ. "Нравится, и все", – вот, что вы наверняка услышите от него.

Именно так чаще всего и происходит, когда нас просят описать то, что мы ощущаем неосознанно, – мы не в состоянии объяснить, почему смеемся от щекотки или зеваем вслед за зевнувшим приятелем. Человек не способен осознать работу механизмов, заложенных в него природой.

Как ни странно, любовь к триллерам, слэшерам, хоррорам и так далее – это тоже подарок эволюции. Причем одними кинофильмами дело не ограничивается: миллионы людей обожают пугающие аттракционы, в которых зомби и вурдалаки внезапно выпрыгивают из темных углов, или книги с паранормальными пугающими сюжетами. Мало того, до существования всех этих технологий подобными "пугалками" служили мифы, легенды и даже детские сказки. Большинство народных сюжетов, передающихся из уст в уста, мы сегодня знаем в сильно отредактированном варианте, на самом деле в них всегда было намного больше крови, насилия и прочих неприятных вещей.

Мало кто сегодня знает, что даже сказка "Теремок" на самом деле начиналась с фразы "лежит в поле лошадиная голова", а вовсе не "стоит в поле теремок". Звери, фигурирующие в сюжете, жили в черепе погибшей лошади, а в конце сказки медведь раздавливал его и убивал всех обитателей.



Почему же нам так хочется испытывать страх? Биологи считают, что это очень древний инстинкт, заложенный в большинство живых существ на планете. Еще Чарльз Дарвин в книге "Происхождение человека" описывал поведение обезьян, содержащихся в неволе. В соседней с ними клетке жили змеи, и шимпанзе постоянно подходили к плотной решетке, чтобы понаблюдать за ними. Тогда Дарвин поместил одну из змей в коробку, которую принес в вольер с обезьянами. Казалось бы, что шимпанзе, обнаружив опасность, должны держаться от нее подальше, но вместо этого они постоянно подходили к коробке, поднимали крышку и лишь спустя несколько секунд убегали. Позже такое поведение было обнаружено у многих животных – от карпов до оленей – и биологи назвали его "осмотром хищника".

Любопытство к страшному – мощный способ получения животными информации о наиболее опасных вещах в окружающей их среде. Оно также дает им возможность попрактиковаться в преодолении стресса. Хищники живут рядом со своими жертвами, которым просто необходимо разбираться в поведении угрожающих видов. Если газель будет видеть тигра только во время охоты, он останется для нее абсолютно непознанной угрозой, появляющейся внезапно из засады. Поэтому эти парнокопытные довольно часто приближаются к сытым тиграм, когда те отдыхают – это дает им возможность оценить размеры, силу, привычки, место обитания хищника. Единственный способ для газели узнать о тиграх – это внимательно наблюдать за ними, когда это относительно безопасно. Возраст газели тоже имеет значение: подростки, достаточно быстрые, чтобы вовремя убежать, гораздо чаще осматривают тигров, чем пожилые представители стада.

Человечество тысячелетиями пугало собственных детей: крупные хищники, опасные явления природы, коварные люди – вот, кто является главными отрицательными героями сказок. А раненый или пойманный зверь, приведенный охотниками к жилью, всегда привлекал внимание всей общины, и в первую очередь – ее молодой части.

Быть готовым к возможным угрозам, знать, как их можно избежать, – это и есть эволюционная цель осмотра хищника. Сегодняшний человек далеко не так часто может увидеть тигра или медведя, зато у нас есть фильмы ужасов, которые пугают нас даже несуществующими вещами вроде вампиров и зомби. Мы продолжаем смотреть ужастики, даже понимая, что никогда в жизни не встретимся ни с первыми, ни со вторыми.

Хотя...