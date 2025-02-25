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Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз в сравнении со стоимостью в Финляндии, сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

По последним данным, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве приравнивается к 13,1 цента за киловатт-час. При этом тариф превышает показали Финляндии в 26 раз.

Тем не менее, по данным СМИ, накануне цена на электричество в Финляндии находилась на уровне в 57,7 раза ниже.

Вместе с тем в феврале стоимость электроэнергии в Эстонии лишь дважды снижалась ниже 10 центов за киловатт-час. При этом потребители также должны оплачивать дополнительные налоги и сборы, подчеркнули журналисты.

Латвия, Литва и Эстония 8 февраля вышли из энергокольца с Россией, после чего система Калининградской области перешла на автономный режим работы.

При этом выход указанных стран из международного энергокольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. В свою очередь, в МИД РФ указали, что данное решение продолжает уничтожать страны, имевшие предпосылки к процветанию.

