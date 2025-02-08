Выход балтийских стран из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем РФ и Белоруссии

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Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного энергокольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

В компании отметили, что Единая энергосистема (ЕЭС) РФ и Объединенная энергетическая система (ОЭС) Белоруссии имеют электрические связи по трем межгосударственным линиям электропередачи, а также по линиям более низкого класса напряжения. ЕЭС России и энергосистема Калининградской области функционируют устойчиво с нормативной частотой электрического тока, которая соответствует нацстандарту ГОСТ Р по регулированию частоты.

Страны Балтии вышли из энергокольца с РФ, после чего Калининградская область перешла на автономный режим работы. В Минэнерго России пояснили, что энергетическая система региона была заранее подготовлена. Суммарная мощность областных электростанций составляет 1,88 гигаватта. Это в два раза превышает пиковое энергопотребление Калининградской области и позволяет обеспечить энергоснабжение.