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03 февраля, 15:26

В мире

Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Власти Эстонии посоветовали местным жителям запастись продуктами, водой, лекарствами, а также настольными играми. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявления представителя бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло.

Она не исключила, что 8 февраля произойдет отключение электричества по причине выхода Эстонии из общей энергосистемы БРЭЛЛ (объединяла Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. – Прим. ред.).

При этом телерадиокомпания ERR рекомендовала эстонцам проверить наличие аккумуляторов, радио и газовой горелки.

30 января эстонский премьер-министр Кристен Михал предупредил, что централизованное электроснабжение может пропасть в стране во время отключения эстонской энергосистемы от России.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о случаях гибели людей из-за нехватки электроэнергии на фоне кризиса, так как жителям приходится топить печки и оставлять их на ночь, что и приводит к летальным случаям. Ситуация в регионе кризисная, и в этом виновата Украина, так как прекратила поставки природного газа из РФ, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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