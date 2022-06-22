Президент Литвы заявил о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ

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Литовский лидер Гитанас Науседа заявил о готовности страны к отключению от энергокольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) со стороны РФ за прекращение транзита грузов в Калининградскую область.

"Мы готовы к (ответным) недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим", – сообщил Науседа в интервью Reuters.

С 18 июня Литовские железные дороги объявили о запрете транзита по своей территории товаров, на которые были наложены ограничения Европейского союза. В числе запрещенных грузов – стройматериалы и металлы, а также спиртное, торф, парфюмерия и другие категории товаров.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

