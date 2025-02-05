Delfi: в Эстонии ТЭС вышла из строя перед отключением от энергосистемы РФ

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В Эстонии перед отключением от общей энергосистемы с РФ в нерабочем состоянии находится электростанция "Аувере". Об этом сообщает Delfi.

"Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", – говорится в материале.

По данным издания, шестой энергоблок должен заработать 6 февраля. При этом электростанция "Аувере" уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла.

В конце января эстонский премьер-министр Кристен Михал предупредил, что централизованное электроснабжение может пропасть в стране во время отключения энергосистемы страны от России.

В связи с этим власти Эстонии посоветовали местным жителям запастись продуктами, водой, лекарствами, а также настольными играми.

Ожидается, что Эстония, так же как и Литва и Латвия, выйдет из общей энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) к 8 февраля 2025 году.