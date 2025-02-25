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Власти Литвы приступили к демонтажу линий электропередач (ЛЭП) в сторону Калининградской области РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса.

Это первая ЛЭП, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе. Оставшая часть линии будет применяться для подключения трансформаторных подстанций.

Всего в стране снесут 554 опоры и демонтируют около 230 километров проводов. Планируется завершить все работы за полтора года. Часть демонтированной инфраструктуры хотят передать Украине, рассказал глава энергооператора Литвы Litgrid Рокас Масюлис.

8 февраля Латвия, Литва и Эстония вышли из энергокольца с РФ, после чего система Калининградской области перешла на автономный режим работы. Энергетическая система области была заблаговременно подготовлена.

При этом выход указанных стран из международного энергокольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что данное решение властей Латвии, Литвы и Эстонии продолжает уничтожать страны, имевшие предпосылки к процветанию.