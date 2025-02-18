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18 февраля, 20:42

Политика

Россия заявила, что не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Фото: ТАСС/POOL/Пелагия Тихонова

РФ не увидела какого-либо эффекта от выхода Латвии, Литвы, Эстонии из единой энергосистемы БРЭЛЛ, заявил заместитель главы кабмина Александр Новак.

"Наши потребители не почувствовали это отделение прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме – население, объекты промышленности, социальная сфера, жилищно-коммунальная – ценовые последствия отсутствуют", – передает ТАСС его слова.

Стабильности удалось добиться благодаря тому, что с 2014 года в Калининградской области были развернуты дополнительные энергетические мощности – четыре крупные электростанции на 900 мегаватт, объяснил Новак.

Ранее страны Балтии вышли из энергокольца с РФ, после чего Калининградская область перешла на автономный режим работы. В Минэнерго России пояснили, что энергетическая система региона была заранее подготовлена.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ уничтожением стран региона.

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