09 февраля, 18:23Политика
Захарова назвала отключение Прибалтики от БРЭЛЛ уничтожением стран региона
Фото: mid.ru
Выход Латвии, Литвы, Эстонии из единой энергосистемы БРЭЛЛ продолжает уничтожать страны, имевшие предпосылки к процветанию, высказалась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, для которой принятое решение символизирует "свободу от угроз и шантажа".
"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов", – приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее страны Балтии вышли из энергокольца с РФ, после чего Калининградская область перешла на автономный режим работы. В Минэнерго России пояснили, что энергетическая система региона была заранее подготовлена.
Отключение Эстонии, Литвы и Латвии от БРЭЛЛ не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем, сообщил системный оператор.
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