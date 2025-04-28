Глава УМВД по Пензенской области и его помощник задержаны по делу о взятке

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Глава Управления по вопросам миграции и его подчиненный – руководитель отдела миграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области задержаны по делу о взятке. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Ведомство подчеркнуло, что подозреваемые заранее сообщали предпринимателю о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах, где работали иностранцы. Так они поступали с мая прошлого года по апрель этого.

По информации следствия, задержанные получали от предпринимателя вознаграждение в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг материального характера.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взяток группой лиц по предварительному сговору"). По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемых.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы.

Между тем суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина по делу о получении взятки. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал экс-гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов.

Последнего приговорили к 8,5 года колонии. Злоумышленники также должны каждый выплатить штраф в размере 315 миллионов рублей.

