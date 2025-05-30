В зоне специальной военной операции (СВО) российская армия взяла под контроль три населенных пункта. В Харьковской области освобождена Строевка, в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Шевченко Первое и Гнатовка. Военные сообщают, что бои были тяжелыми, но успешно завершились.

На фоне наступления бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен. Захваченные украинские военные признаются, что не хотят умирать в ожидании перемирия.

Российские эксперты отмечают, что инициатива на фронте сохраняется за российской стороной: достигнут тактический и оперативный успех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.