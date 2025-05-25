Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это удалось сделать в результате активных действий подразделений группировки войск "Южная", уточнили в оборонном ведомстве.

Также в МО РФ отметили, что за сутки в зоне действия группировки противник потерял до 260 военных. Помимо этого, были уничтожены 5 станций радиоэлектронный борьбы.

Ранее российская армия освободила село Локня в Сумской области, а также населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. По данным Минобороны РФ, села были взяты под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", "Юг" и "Восток" соответственно.

Более того, за сутки украинские военнослужащие потеряли около 1 330 человек в результате действий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. В частности, в районе ответственности группировки войск "Север" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 155 человек, на направлении "Запад" – до 215, "Юг" – более 280, "Центр" – до 410, "Восток" – более 200, а в зоне "Днепра" – до 70 военных.