Захарова назвала "почерком Украины" провокации для срыва переговоров РФ и США
Провокации уже стали преступным почерком украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о готовящихся провокациях в Харьковской области.
Министерство обороны России ранее предупредило о том, что власти Украины готовят провокацию для срыва российско-американских переговоров на Аляске.
По данным ведомства, ВСУ непосредственно перед саммитом атакуют один из густонаселенных жилых кварталов области или больницу с применением БПЛА и ракет. При этом данную провокацию должны будут "зафиксировать" завезенные журналисты.
Ответственность за удары Украина планирует возложить на Россию для создания негативного медийного фона и условий для срыва переговоров с США.
Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Анкоридже в пятницу, 15 августа.
Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса.
