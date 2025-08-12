Фото: Москва 24/Никита Симонов

Провокации уже стали преступным почерком украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о готовящихся провокациях в Харьковской области.

Министерство обороны России ранее предупредило о том, что власти Украины готовят провокацию для срыва российско-американских переговоров на Аляске.

По данным ведомства, ВСУ непосредственно перед саммитом атакуют один из густонаселенных жилых кварталов области или больницу с применением БПЛА и ракет. При этом данную провокацию должны будут "зафиксировать" завезенные журналисты.

Ответственность за удары Украина планирует возложить на Россию для создания негативного медийного фона и условий для срыва переговоров с США.

Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Анкоридже в пятницу, 15 августа.

Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса.