Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 22:47

Политика

Захарова назвала "почерком Украины" провокации для срыва переговоров РФ и США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Провокации уже стали преступным почерком украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о готовящихся провокациях в Харьковской области.

Министерство обороны России ранее предупредило о том, что власти Украины готовят провокацию для срыва российско-американских переговоров на Аляске.

По данным ведомства, ВСУ непосредственно перед саммитом атакуют один из густонаселенных жилых кварталов области или больницу с применением БПЛА и ракет. При этом данную провокацию должны будут "зафиксировать" завезенные журналисты.

Ответственность за удары Украина планирует возложить на Россию для создания негативного медийного фона и условий для срыва переговоров с США.

Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Анкоридже в пятницу, 15 августа.

Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса.

Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита РФ и США

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика