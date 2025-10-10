Суд арестовал жителя Уфы, выбросившего дочь из окна

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Суд арестовал жителя Уфы, который выбросил свою дочь с четвертого этажа, сообщила прокуратура Башкирии.

Мужчина будет находиться под стражей до 9 декабря. Ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего находятся на контроле ведомства.

Отец выбросил 3-летнюю дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых 9 октября. Травмированную девочку доставили в больницу. Ей провели операцию, однако ее состояние остается крайне тяжелым.

Как рассказала мать злоумышленника, она не могла предвидеть трагедии. Соседи уточнили, что тоже не ожидали подобного. Они охарактеризовали семью как хорошую.

СМИ выяснили, что 15 лет назад мужчина проходил лечение у психиатра. Судя по официальным источникам, больше он не наблюдался.