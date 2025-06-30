Ребенок погиб после падения из окна квартиры в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия"

Семилетний мальчик выпал из открытого окна квартиры 5-этажного дома на улице Королева в Красноярске, передает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как выяснили правоохранители, ребенок был в квартире с мамой и бабушкой. Он ненадолго ушел на кухню, чтобы попить воды. Однако там было приоткрыто окно для проветривания.

Согласно предварительной версии, мальчик забрался на подоконник и выпал. От полученных травм он скончался на месте, уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося и проводят необходимые проверки.

К настоящему моменту удалось выяснить, что семья не стояла на учете в социальных службах, добавили в ведомстве.

Схожий инцидент ранее случился в Москве. Малолетний ребенок 2023 года рождения выпал из окна квартиры на 7-м этаже жилого дома на улице Обручева, после чего был госпитализирован. По предварительным данным, мать оставила на непродолжительное время ребенка без присмотра.

До этого в столице произошло сразу два аналогичных ЧП за один день. Днем 8 июня на пятом этаже жилого дома по улице Анинской выпал ребенок 2021 года рождения.

Вечером девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на первом этаже на улице Летчика Бабушкина. Обе малолетние остались ненадолго без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна.