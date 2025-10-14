Московские врачи провели 6 телеконсультаций по выброшенной из окна в Уфе девочке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Столичные врачи из федеральных центров провели уже 6 телемедицинских консультаций с коллегами из Уфы по девочке, которую отец сбросил с четвертого этажа, рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – рассказал глава регионального ведомства.

По словам министра, медикам удалось стабилизировать состояние ребенка. Консультации проводились с экспертами Российской детской клинической больницы имени Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра имени Леонида Рошаля.

В ближайшее время девочке предстоит пройти дополнительные обследования для отслеживания динамики состояния, поделился Рахматуллин.

Отец выбросил 3-летнюю дочь из окна и разгромил квартиру в одном из домов на улице Ульяновых в Уфе 9 октября. Пострадавшую девочку госпитализировали. После ей сделали операцию. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Спустя время суд арестовал его.

СМИ выяснили, что 15 лет назад мужчина проходил лечение у психиатра. На момент совершения преступления он не наблюдался у специалиста.

Соседка мужчины также рассказала, что отец девочки злоупотребляет алкоголем. Она сообщила, что супруга мужчины в момент происшествия находилась на лечении с другим пары ребенком в Калининграде.