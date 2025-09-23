Трехлетняя девочка выпала из окна 10-го этажа дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка выпала из окна 10-го этажа дома на западе Москвы, ребенок остался жив. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о падении с высоты по улице Удальцова, дом 85а. Со слов заявителя, произошло падение ребенка с 10-го этажа жилого здания", – говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели обнаружили девочку на козырьке подъезда. Ребенка уложили на спинальный щит, спустили на землю и передали медикам.

В столичном управлении Следственного комитета рассказали, что девочку незамедлительно доставили в одну из городских больниц, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

"Следователями и криминалистами столичного СК выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Агентстве "Москва", девочке три года.

Ранее трехлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры, которая расположена на 10-м этаже дома в поселке Воскресенское в ТиНАО. По данным столичной прокуратуры, малыш сам открыл окно, так как на некоторое время остался без присмотра.