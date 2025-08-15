Пятилетний мальчик выпал из окна дома на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пятилетний ребенок скончался после падения из окна квартиры на девятом этаже дома, расположенного на Чертановской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал. Установление обстоятельств и причин случившегося контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра, не ставить мебель и другие предметы рядом с окнами, а также по возможности установить блокираторы.

"Закрытые окна спасают жизни малышей", – говорится в публикации.

Ранее девочка 2023 года рождения чуть не выпала из окна дома в районе Кожухово. Она находилась в квартире с бабушкой, которая ненадолго отвлеклась. По данным правоохранителей, ребенок вылез в окно на 12-м этаже, однако женщина его вовремя заметила и спасла.