Девочка чуть не выпала из окна многоквартирного дома в Кожухове

Фото: телеграм-канал "КОЖУХОВО В ФОТОГРАФИЯХ | КОСИНО"

Девочка 2023 года рождения чуть не выпала из открытого окна многоквартирного дома в столичном районе Кожухово. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как пояснили в ведомстве, ребенок был дома с бабушкой, которая отвлеклась на непродолжительное время.

"В результате ребенок вылез в открытое окно квартиры, расположенной на 12-м этаже и чудом не упал. К счастью, женщина вовремя заметила ребенка и беды не случилось", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили о важности соблюдений правил безопасности. В частности, ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, если там открыто окно или есть вероятность, что он сможет его открыть. Кроме того, не стоит ставить мебель рядом с окнами.

Фурнитура и сами рамы должны быть исправны, также не стоит пренебрегать средствами детской защиты на окнах. При этом москитная сетка не спасает от падения.

"Не разрешайте залезать и сидеть на подоконнике, строго предупреждайте даже попытки таких "игр". Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения", – добавили в ведомстве.

Ранее девочка 2024 года рождения выпала с балкона 2-го этажа на проспекте Маршала Жукова в Москве. Ребенок был доставлен в больницу, в каком он состоянии, не уточнялось. Выяснялись все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты процессуальной проверки находились на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.