Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома в Москве и выжил
Фото: 123RF/savmaster
Москвич Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома и выжил. Об этом сообщил телеграм-канал "112".
По его информации, 50-летний мужчина приземлился на балкон 2-го этажа, во время полета он разбил стекла. После случившегося москвича госпитализировали.
Как рассказала Daily Storm его знакомая, мужчину действительно зовут Добрыней Никитичем, а родился он 8 марта. Говоря о причинах падения из окна, женщина предположила, что тот убегал от полиции.
"Он нигде не работал официально, пытался мутить всякие разные мутные схемы", – рассказала она, упомянув, что у мужчины были проблемы с законом.
При этом сестра Добрыни Никитича описала его как хорошего, доброго и заботливого человека.
