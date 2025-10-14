Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома в Москве и выжил

Фото: 123RF/savmaster

Москвич Добрыня Никитич выпал из окна 4-го этажа дома и выжил. Об этом сообщил телеграм-канал "112".

По его информации, 50-летний мужчина приземлился на балкон 2-го этажа, во время полета он разбил стекла. После случившегося москвича госпитализировали.

Как рассказала Daily Storm его знакомая, мужчину действительно зовут Добрыней Никитичем, а родился он 8 марта. Говоря о причинах падения из окна, женщина предположила, что тот убегал от полиции.

"Он нигде не работал официально, пытался мутить всякие разные мутные схемы", – рассказала она, упомянув, что у мужчины были проблемы с законом.

При этом сестра Добрыни Никитича описала его как хорошего, доброго и заботливого человека.

Ранее стало известно, что рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев. – Прим. ред.) упал с крыши 3-го этажа в Париже. Как уточнил продюсер Вася Конад, это произошло еще в марте. Знакомые музыканта рассказали, что артист получил серьезные травмы. Состояние исполнителя оценивалось как тяжелое.

