Продюсер Конад заявил, что рэпер Vacio упал с третьего этажа в Париже в марте

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vasilykonad

Продюсер Вася Конад заявил в своем телеграм-канале, что рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев. – Прим. ред.) упал с крыши третьего этажа в Париже еще в марте этого года.

Конад разместил в соцсетях видео, на которых заметно, как музыкант упал с высоты третьего этажа. Также были опубликованы кадры, где видно, как исполнитель сидит в крови на носилках. При этом артист в тот момент находился в сознании.

В переписке продюсера также видна дата, когда у него появились эти кадры – 28 марта.

"Походу это роллаут (вывод на рынок нового продукта или услуги. – Прим. ред.) к прощальному альбому Vacio. Очень ждем", – заявил Конад.

О том, что рэпер попал в реанимацию в Париже, сообщили знакомые Vacio вечером 8 октября. По их информации, инцидент якобы произошел ночью во вторник, 7 октября.

Знакомые музыканта рассказали, что артист получил серьезные травмы, упав с высоты трех этажей и разбив стеклянную крышу. Состояние исполнителя оценивалось как тяжелое.

При этом знакомые артиста также заявили, что у Vacio нет страховки во Франции. В связи с этим они планировали в ближайшее время открыть сбор средств, которые позволят покрыть расходы на лечение.

