14 мая, 15:08Шоу-бизнес
Представитель рэпера Vacio заявил, что он уехал в США
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Рэпер Николай Васильев (Vacio) уехал в США, заявил представитель музыканта Леон в беседе с RT.
"Он никому об этом не сообщал", – сказал представитель рэпера.
По словам Леона, у мужчины была повестка в военкомат на 13 мая, а Васильев якобы не явился по ней.
Как рассказал адвокат рэпера Роман Попов в беседе с РИА Новости, у мужчины действительно было извещение о явке в военкомат, однако она назначена на 15 мая.
"Насколько я знаю, у него была очередная повестка в военкомат", – добавил он.
По информации Попова, Васильев уже несколько раз приходил в военкомат, где ему каждый раз выдавали новые извещения. По данным агентства, ранее Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию. По информации журналистов, он планировал пойти в армию.
Вместе с тем адвокат не смог подтвердить "Газете.ру", что его подзащитный уехал из страны. Юрист подчеркнул, что Васильев не ставил его в известность о возможном отъезде.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал массовое возвращение релокантов в страну нормальным процессом. Он объяснил это явление тем, что в РФ более выгодные условия для бизнеса.