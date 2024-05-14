Представитель рэпера Vacio заявил, что он уехал в США

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Рэпер Николай Васильев (Vacio) уехал в США, заявил представитель музыканта Леон в беседе с RT.

"Он никому об этом не сообщал", – сказал представитель рэпера.

По словам Леона, у мужчины была повестка в военкомат на 13 мая, а Васильев якобы не явился по ней.



Как рассказал адвокат рэпера Роман Попов в беседе с РИА Новости, у мужчины действительно было извещение о явке в военкомат, однако она назначена на 15 мая.



"Насколько я знаю, у него была очередная повестка в военкомат", – добавил он.

По информации Попова, Васильев уже несколько раз приходил в военкомат, где ему каждый раз выдавали новые извещения. По данным агентства, ранее Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию. По информации журналистов, он планировал пойти в армию.

Вместе с тем адвокат не смог подтвердить "Газете.ру", что его подзащитный уехал из страны. Юрист подчеркнул, что Васильев не ставил его в известность о возможном отъезде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал массовое возвращение релокантов в страну нормальным процессом. Он объяснил это явление тем, что в РФ более выгодные условия для бизнеса.

