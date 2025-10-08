Рэпер Vacio попал в реанимацию в Париже после падения с третьего этажа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/vac1o

Рэпер Vacio (настоящее имя – Николай Васильев. – Прим. ред.) попал в реанимацию в Париже. Об этом сообщили знакомые артиста в соцсетях.

Инцидент произошел ночью во вторник, 7 октября. По словам знакомых музыканта, он упал с высоты трех этажей, разбив стеклянную крышу, и получил серьезные травмы. В настоящее время состояние исполнителя оценивается как тяжелое.

При этом знакомые артиста заявили, что у Vacio нет страховки во Франции. В связи с этим в ближайшее время будет открыт сбор средств, которые позволят покрыть расходы на лечение. Друзья рэпера охарактеризовали ситуацию как сложную.

Ранее представитель музыканта Леон рассказывал, что Vacio уехал в США. По его словам, мужчине была направлена повестка в военкомат, по которой тот якобы не явился.

Адвокат рэпера Роман Попов подтвердил информацию о направлении повестки музыканту. Однако, по его словам, артист уже несколько раз приходил в военкомат, где ему каждый раз выдавали новые извещения.

Вместе с тем Попов не смог подтвердить, что его подзащитный уехал из страны. По данным СМИ, Vacio якобы встал на воинский учет и прошел медкомиссию, а после планировал пойти в армию.

