16 января, 12:45Наука
Ракета New Glenn компании Джеффа Безоса успешно стартовала во Флориде
Во Флориде состоялся первый запуск орбитальной ракеты New Glenn, созданной компанией Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Изначально запуск был отложен из-за технических неполадок, однако сейчас полет проходит в штатном режиме.
Вторая ступень ракеты успешно вышла на орбиту Земли. Многоразовый корабль разработан для выполнения пилотируемых миссий и научных исследований, а также суборбитальных полетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.