Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 12:45

Наука

Ракета New Glenn компании Джеффа Безоса успешно стартовала во Флориде

Ракета New Glenn компании Джеффа Безоса успешно стартовала во Флориде

Ближайший большой парад планет состоится в 2040 году

"Мослекторий": Сергей Мерц – о кольцевых коллайдерах

Москвичи увидят малый парад планет 28 февраля

400 новых слов добавили в "Русский орфографический словарь" в 2024 году

"Мослекторий": Антон Нелихов – о мифической палеонтологии

Корональную дыру обнаружили на Солнце

Минувшей ночью можно было увидеть первое в этом году полнолуние

Минувшей ночью москвичи наблюдали первое в этом году полнолуние

"Мослекторий": Илья Удалов – об эволюции

Во Флориде состоялся первый запуск орбитальной ракеты New Glenn, созданной компанией Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Изначально запуск был отложен из-за технических неполадок, однако сейчас полет проходит в штатном режиме.

Вторая ступень ракеты успешно вышла на орбиту Земли. Многоразовый корабль разработан для выполнения пилотируемых миссий и научных исследований, а также суборбитальных полетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
науказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика