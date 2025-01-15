15 января, 08:00Наука
Москвичи увидят малый парад планет 28 февраля
Жители Москвы смогут увидеть редкое астрономическое явление – малый парад планет. Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера выстроятся на небе вечером 28 февраля.
Похожая ситуация сложится и 21 января. В этот день можно будет одновременно увидеть сразу семь планет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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