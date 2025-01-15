Москвичи увидят малый парад планет 28 февраля

Жители Москвы смогут увидеть редкое астрономическое явление – малый парад планет. Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера выстроятся на небе вечером 28 февраля.

Похожая ситуация сложится и 21 января. В этот день можно будет одновременно увидеть сразу семь планет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.