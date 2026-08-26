Аэропорт Внуково попросил вылетающих днем 27 августа распечатать билеты

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Пассажиры, вылетающие из аэропорта Внуково днем 27 августа, должны иметь при себе распечатанные посадочные талоны. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Данная мера затронет тех, кто вылетает в период с 14:00 до 16:00. Как уточнили представители Внуково, это связано с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров.

Для тех, у кого нет возможности распечатать талон заранее, в терминале A установлены специальные устройства. С их помощью можно распечатать посадочный талон с мобильного устройства.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года.

С этой даты закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению и организации помощи на всех этапах поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресла-коляски.

