26 августа, 17:00Транспорт
Аэропорт Внуково попросил вылетающих днем 27 августа распечатать билеты
Фото: Москва 24
Пассажиры, вылетающие из аэропорта Внуково днем 27 августа, должны иметь при себе распечатанные посадочные талоны. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Данная мера затронет тех, кто вылетает в период с 14:00 до 16:00. Как уточнили представители Внуково, это связано с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров.
Для тех, у кого нет возможности распечатать талон заранее, в терминале A установлены специальные устройства. С их помощью можно распечатать посадочный талон с мобильного устройства.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года.
С этой даты закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению и организации помощи на всех этапах поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресла-коляски.