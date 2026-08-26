Число погибших при наводнении в Непале достигло 72 человек

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Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 72 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на данные местной полиции.

Наводнение в стране произошло 26 августа. Утром мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что вызвало серьезные разрушения в округе Расува. В связи с этим власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

Причиной паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Согласно данным управления Непала по туризму, 384 туриста, в том числе 291 иностранец, после наводнения пропали без вести.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ), в свою очередь, заявили, что туроператоры не зафиксировали обращений от туристов из России в Непале. Также там отметили, что на основных туристических маршрутах сейчас в Непале несезон, а организованных туристов там всегда немного.