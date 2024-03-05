Основатель Amazon Безос впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира

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Основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

С начала года предприниматель разбогател на 23,4 миллиарда долларов. Он возглавил список издания впервые с 2021 года.

Вторую строчку занял американский предприниматель Илон Маск. Его состояние уменьшилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. По версии издания, это произошло из-за падения акций Tesla на 7%.

Уточняется, что разрыв в состоянии Маска и Безоса сокращался постепенно, поскольку динамика стоимости Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции компании по производству автомобилей с 2021 года подешевели на 50%, а бумаги Amazon, напротив, находятся вблизи исторического максимума.

Третье место в рейтинге Bloomberg занял владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние оценивается в 197 миллиардов долларов.

Ранее внучка основателя косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием в 100 миллиардов долларов. К концу декабря 2023 года ее состояние достигло 100,2 миллиарда долларов. Сейчас Майерс занимает пост зампреда компании и вместе со своими членами семьи владеет 35% акций L'Oreal.



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