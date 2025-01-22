"Мой район. Новости": в Москве появятся новые женские консультации

В столице работают пять современных центров женского здоровья. Эти учреждения пришли на смену традиционным консультациям. Здесь пациентки могут получить помощь акушеров-гинекологов, пройти диагностику и лечение бесплодия.

Центры оснащены самым современным оборудованием. Например, кольпоскопы с функцией видеотрансляции позволяют проводить биопсию и наблюдать за процедурой в режиме реального времени.

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