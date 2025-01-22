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Новости

22 января, 08:00

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"Мой район. Новости": в Москве появятся новые женские консультации

"Мой район. Новости": в Москве появятся новые женские консультации

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: поставщики столичной медтехники обслуживают весь цикл работы оборудования

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Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

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Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов

В столице работают пять современных центров женского здоровья. Эти учреждения пришли на смену традиционным консультациям. Здесь пациентки могут получить помощь акушеров-гинекологов, пройти диагностику и лечение бесплодия.

Центры оснащены самым современным оборудованием. Например, кольпоскопы с функцией видеотрансляции позволяют проводить биопсию и наблюдать за процедурой в режиме реального времени.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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