Эксперт Вахнеев: каждый самолет рассчитан на полеты при определенных диапазонах давления

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Каждый тип воздушного судна рассчитан на полеты при определенных диапазонах температуры и давления. Об этом Москве 24 рассказал журналист, эксперт по авиации Михаил Вахнеев.

Ранее в Пулково отменили все рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100. Информация об этом появилась на табло прилета и вылета на сайте аэропорта. Такие меры связаны с погодными условиями, а именно – сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении.

Как подчеркнул эксперт, комментируя влияние атмосферного давления на авиарейсы, такие данные всегда сертифицируются. От этого зависит работа того или иного оборудования.

"Все дело в том, что при выполнении полета в бортовой компьютер пилот вводит много значений для корректного осуществления полета и работы систем самолета, в том числе и различных датчиков систем управления. И перед вылетом пилот должен в бортовой компьютер ввести значение давления в районе аэродрома", – пояснил Вахнеев, добавив, что это обозначается аббревиатурой QNH.

При этом, подчеркнул эксперт, в бортовой компьютер Sukhoi Superjet 100 нельзя ввести давление в районе аэродрома выше чем 1 050 гектопаскалей, тогда как оно в Санкт-Петербурге составило 1 054 гектопаскаля.

По словам Вахнеева, уровень влияния давления на самолет зависит от типа бортового радиоэлектронного оборудования и его прошивки. Кроме того, эти показатели будут оказывать влияние на работу некоторых приборов.



Михаил Вахнеев журналист, эксперт по авиации Например, высотомера того же барометрического, а данные от высотомера идут для анализа работы системы управления. От этого так или иначе зависит работа системы управления, поэтому при таком давлении летать на Sukhoi Superjet 100 просто нельзя.

Однако такие ситуации достаточно редки. Для решения этой проблемы на Sukhoi Superjet 100, считает Вахнеев, разработчикам, возможно, придется снять установленное ограничение и заменить его на ограничение в 1 100 гектопаскалей. Делать это можно только без ущерба для работы всех систем самолета, подчеркнул эксперт.

Ранее девять рейсов были отменены и пять задержаны из Москвы в Санкт-Петербург. СМИ писали, что причиной этому стали сибирский антициклон и показатель минимальной барической высоты, который не позволяет самолетам Sukhoi Superjet 100 взлететь.

Между тем в европейской части России зафиксировано высокое атмосферное давление.